حقيقة تأجيل الدراسة بالترم الثاني 2017

شيماء مصطفى

تضاربت في الأيام الأخيرة كثير من الأنباء حول تأجيل الدراسة بالترم التاني 2017 إلي أن شاهدنا تعليق مصدر لنبأ العرب من وزارة التربية و التعليم عن تأجيل الدراسة في نصف العام الثاني حيث قال أن الخبر غير صحيح ولكنها مجرد ‘شاعة دشنها رواد موقع التواصل الإجتماعي.، دون معرفة حقيقة الأمر وهل هذا الأمر صحيح أم غير صحيح.

موعد بدء الدراسة

ويشار إلي أن المصدر أكد أن موعد بدء الدراسة بالترم الثاني 2017 سيكون في موعده المحدد سلفا قي الحادي عشر من شهرنا الجاري ولا صحة لتأجيله من الوزارة، وأكد المصدر أن لا يوجد أي سبب يستدعي التأجيل ،حيث أن الوزارة بالفعل من طباعة الكتب و اقتربت من الإنتهاء من أعمال الصيانة في بعض المدارس قبل الموعد المحدد للدراسة.

ضرورة الإبتعاد عن الشائعات

وقد أكد المصدر المسؤل من التعليم أنه علي كافة المواطنين الإبتعاد عن الشائعات وعدم تصديق أي شائعة بتأجيل الدراسة لأنه لا صحة لذلك إطلاقا فلا يوجد مصادر من وزارة التربية والتعليم صرحت بتأجيل الدراسة.