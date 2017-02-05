حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 6/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يجب تقوية علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم كلما أمكن ذلك، فقد يأتي يوم تحتاج فيه إلى مساعدتهم



عاطفياً: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة



صحياً: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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