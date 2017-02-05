حظك اليوم برج الثور الإثنين 6/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: أنت في حاجة ملحة لإعادة تقييم حياتك المهنية وذلك لكي تعود مجدداً لإنجاز المهام التي تم تكليفك بها



عاطفياً: الشق العاطفي يحتاج منك الكثير من الدعم وخصوصاً أن الفتور أصبح متوغلاً في علاقتك بالشريك



صحياً: شعورك المستمر بالضغط العصبي والتوتر يرجع لأنك لا تحاول الحصول على إجازة قصيرة من أجل الاسترخاء، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تتجاهله

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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