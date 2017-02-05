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سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الاحد 5-2-2017 داخل البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الاحد 5-2-2017 داخل البنوك المصرية سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الاحد 5-2-2017 داخل البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الاحد 5-2-2017 ، اليوم في بنك HSBC استقر سعره عند 5 جنيهات للشراء ، وهو افصل البنوك اليوم ، حيث نتابع معكم اليوم اهم التفاصيل حول الاقتصاد المصري ونتابع معكم الغلاء داخل واليوم نتابع اسعار الريال السعودي وهو اليوم في حالة من الاستقرار داخل البنوك المصرية ونتعرف علي جدول بكامل البنوك في مصر لجميع الاسعار.

اليوم نتابع اول تعاملات الأسبوع بداية شهر فبراير من عام 2017 ، حيث يوجد استقرار اليوم في العملات داخل البنوك في مصر وأيضا استقرار في ألأسواق الموازية ولهذا نتابع معكم الأسعار باستمرار ويمكنك التعرف علي أسعار العملات العربية بالكامل من هنا علي الموقع وأيضا أسعار الدولار علي مدار اليوم الخميس تابع معا.

سعر الريال السعودي بالمصري ، قد سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات صباح اليوم الاحد 5 فبراير واستقرار في سعر صرفه في البنوك المصرية ، كما  يتوقع خبراء الاقتصاد أن العملة في طريقها الى الارتفاع خاصة بعد صعودها في الأيام السابقة مع بدء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية في الأيام السابقة ، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري ، نتج عن هذا عدم استقرار في سعر الريال مقابل سعر الجنية المصري، ودائماً نرى الكثير من البنوك تقوم برفع سعر البيع والشراء للريال السعودي، وهذه الأسعار قد جعلت الكثير لمن هم يمتلكون بعض من مدخراتهم من العملات الأجنبية والريال السعودي على وجه الخصوص يترددوا في صرف الريال للعملة المصرية، لأنهم يخشون من أن يخسرون لأنهم يتوقعون زيادة في المستقبل القريب.

لمعرفة أسعار الريال مباشر لحظة بلحظة من

و كان يعاني البنك المركزي من نقص كبير جداً في احتياطي النقد لعملة الريال السعودي بالإضافة إلي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني، وأوضح العديد من خبراء الاقتصاد أن احتياط النقد شهد عجز كبير جداً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها جمهورية مصر العربية .

سعر الريال السعودي بالمصري في البنوك اليوم الاحد 5-2-2017

البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
HSBC.jpg

بنك HSBC

 ٥ ٥٫٠٧

منذ 13 ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ٤٫٩٩٩٣ ٥٫٠٢٦٤

منذ 14 ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ٤٫٩٩ ٥٫٠٣

منذ 14 ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ٤٫٩٧٨٥ ٥٫٠٣٦٤

منذ 13 ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ٤٫٩٧٢٦٧ ٤٫٩٩٩٧٣٣

منذ 14 ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ٤٫٩٦٣٨ ٥٫٠٠١٢

منذ 14 ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ٤٫٩٦٣٥ ٥٫٠٠٧٣٣

منذ 15 ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ٤٫٩٦٣٥ ٥٫٠٢٦٤

منذ 15 ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ٤٫٩٦٠٢ ٥٫٠٢٦٤

منذ 14 ثانية
AUDI.jpg

بنك عودة

 ٤٫٩٥٩٣ ٤٫٩٩٩٧

منذ 13 ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ٤٫٩٣٧٥ ٤٫٩٩٩٥

منذ 13 ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ٤٫٩٣٣٧ ٤٫٩٨٦٧

منذ 14 ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ٤٫٩٣٢٧ ٤٫٩٥٩٧

منذ 14 ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ٤٫٩١٨٣ ٤٫٩٩٩٦

منذ 15 ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ٤٫٨٩٣٣ ٤٫٩٣٣١

منذ 14 ثانية
BM.jpg

بنك مصر

 ٤٫٨٩٢٧ ٤٫٩٠٤

منذ 14 ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ٤٫٨٨٦٣ ٥٫٠٣٢٧

منذ 14 ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ٤٫٨٧٩٣ ٤٫٨٩٣١

منذ 14 ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ٤٫٨٤٦٦ ٥٫٠٤٩٩

منذ 14 ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ٤٫٨٤١٧ ٤٫٩٠٨٦

منذ 14 ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١

منذ 13 ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣

منذ 14 ثانية

سعر الريال السعودي بالمصري في السوق السوداء اليوم الاحد 5-2-2017

وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة .

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