سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الاحد 5-2-2017 داخل البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الاحد 5-2-2017 ، اليوم في بنك HSBC استقر سعره عند 5 جنيهات للشراء ، وهو افصل البنوك اليوم ، حيث نتابع معكم اليوم اهم التفاصيل حول الاقتصاد المصري ونتابع معكم اسعار الغلاء داخل مصر واليوم نتابع اسعار الريال السعودي وهو اليوم في حالة من الاستقرار داخل البنوك المصرية ونتعرف علي جدول بكامل البنوك في مصر لجميع الاسعار.

اليوم نتابع اول تعاملات الأسبوع بداية شهر فبراير من عام 2017 ، حيث يوجد استقرار اليوم في أسعار العملات داخل البنوك في مصر وأيضا استقرار في ألأسواق الموازية ولهذا نتابع معكم الأسعار باستمرار ويمكنك التعرف علي أسعار العملات العربية بالكامل من هنا علي الموقع وأيضا أسعار الدولار علي مدار اليوم الخميس تابع معا.

سعر الريال السعودي بالمصري ، قد سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات صباح اليوم الاحد 5 فبراير واستقرار في سعر صرفه في البنوك المصرية ، كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن العملة السعودية في طريقها الى الارتفاع خاصة بعد صعودها في الأيام السابقة مع بدء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية في الأيام السابقة ، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري ، نتج عن هذا عدم استقرار في سعر الريال مقابل سعر الجنية المصري، ودائماً نرى الكثير من البنوك تقوم برفع سعر البيع والشراء للريال السعودي، وهذه الأسعار قد جعلت الكثير لمن هم يمتلكون بعض من مدخراتهم من العملات الأجنبية والريال السعودي على وجه الخصوص يترددوا في صرف الريال للعملة المصرية، لأنهم يخشون من أن يخسرون لأنهم يتوقعون زيادة في المستقبل القريب.

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و كان يعاني البنك المركزي من نقص كبير جداً في احتياطي النقد لعملة الريال السعودي بالإضافة إلي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني، وأوضح العديد من خبراء الاقتصاد أن احتياط النقد شهد عجز كبير جداً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها جمهورية مصر العربية .

سعر الريال السعودي بالمصري في البنوك اليوم الاحد 5-2-2017

البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث بنك HSBC ٥ ٥٫٠٧ منذ 13 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٩٩٩٣ ٥٫٠٢٦٤ منذ 14 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٩٩ ٥٫٠٣ منذ 14 ثانية البنك المصري الخليجي ٤٫٩٧٨٥ ٥٫٠٣٦٤ منذ 13 ثانية بنك بلوم مصر ٤٫٩٧٢٦٧ ٤٫٩٩٩٧٣٣ منذ 14 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٩٦٣٨ ٥٫٠٠١٢ منذ 14 ثانية بنك الاسكندرية ٤٫٩٦٣٥ ٥٫٠٠٧٣٣ منذ 15 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٩٦٣٥ ٥٫٠٢٦٤ منذ 15 ثانية كريدي أجريكول ٤٫٩٦٠٢ ٥٫٠٢٦٤ منذ 14 ثانية بنك عودة ٤٫٩٥٩٣ ٤٫٩٩٩٧ منذ 13 ثانية بنك التنمية والائتمان الزراعى ٤٫٩٣٧٥ ٤٫٩٩٩٥ منذ 13 ثانية المصرف المتحد ٤٫٩٣٣٧ ٤٫٩٨٦٧ منذ 14 ثانية بنك قناة السويس ٤٫٩٣٢٧ ٤٫٩٥٩٧ منذ 14 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٩١٨٣ ٤٫٩٩٩٦ منذ 15 ثانية بنك فيصل ٤٫٨٩٣٣ ٤٫٩٣٣١ منذ 14 ثانية بنك مصر ٤٫٨٩٢٧ ٤٫٩٠٤ منذ 14 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٨٨٦٣ ٥٫٠٣٢٧ منذ 14 ثانية البنك الأهلي المصري ٤٫٨٧٩٣ ٤٫٨٩٣١ منذ 14 ثانية بنك البركة ٤٫٨٤٦٦ ٥٫٠٤٩٩ منذ 14 ثانية بنك القاهرة ٤٫٨٤١٧ ٤٫٩٠٨٦ منذ 14 ثانية البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١ منذ 13 ثانية بنك التعمير و الاسكان ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣ منذ 14 ثانية

سعر الريال السعودي بالمصري في السوق السوداء اليوم الاحد 5-2-2017

وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة .

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