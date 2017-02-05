بالفيديو || طريقة تنظيف المراتب باستخدام صودا الخبز

سمر العشري

تنظيف المراتب من اصعب المشاكل التى تواجه ربات البيوت بسبب كبر حجمها وغالباً ما يكون الاعتماد على تغير المفارش اولاً بأول هو السبيل للحد من اتساخ المراتب ،ولكن مع مرور الوقت تتراكم الاتربة عليها مما يجعل منها بيئة خصبة لنمو الميكروبات والكائنات الدقيقة والتى قد تسبب مخاطر صحية على المدى البعيد .

ومن خلال الفيديو الذى نقدمه سنتعرف على احدى الطرق المبتكرة والتى من خلالها سنتعلم كيفية تنظيف المراتب دون تحريكها وذلك باستخدام بيكربونات الصوديوم والمعروفة باسم "صودا الخبز" ، حيث ثبت من خلال الكثير من التجارب قدرتها الفائقة في الكثير من الاعمال الخاصة بالتنظيف بالإضافة الى استخداماتها المنزلية الاخرى .

وتتلخص طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم فى تنظيف المراتب عن طريق نثرها على المرتبة وتركها لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة حيث ستعمل على امتصاص الرطوبة وازالة البقع ثم يتم ازالتها باستخدام المكنسة الكهربائية وسيلاحظ نتائجها فور استخدامها، كما يمكن استخدام تلك الطريقة فى تنظيف الانتريهات والسجاجيد والتي ستجعلكم تواظبون على استخدامها باستمرار .

شبكةعيونالإخبارية

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