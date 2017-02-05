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بالصور || فرصة "الفراعنة" 7 من أفضل لاعبي الكاميرون لن يشاركوا في مباراة مصر

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بالصور || فرصة "الفراعنة" 7 من أفضل لاعبي الكاميرون لن يشاركوا في مباراة مصر بالصور || فرصة "الفراعنة" 7 من أفضل لاعبي الكاميرون لن يشاركوا في مباراة مصر

يتابع العديد من المصريين بترقب شديد اللقاء الأخير في بطولة الأمم الأفريقية، وخاصة لقاء المصري مع نظيرة المنتخب الكاميروني في المباراة النهائية بكأس الأمم بالجابون غداً الأحد الموافق 5 فبراير 2017.

حيث تأهل المنتخب المصري بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بضربات الترجيح، وتمكن الحضري من صد ضربتي جزاء وصعد بالمنتخب للمباراة النهائية، كما صعد المنتخب الكاميروني بعد فوزه على منتخب غانا بهدفين دون مقابل.

 

وكان سبعة من اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج، لم يلبوا رغبة بلدهم الكاميرون في العودة من أنديتهم للمشاركة مع الفريق القومي لهم، ويعتبر ذلك فرصة جيدة للمنتخب المصري في الفوز والحصول على كاس البطولة والسبعة هم :

1- جويل ماتيب  يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي

2- أندري فرانك زامبو لاعب أوليمبك مارسيليا
3- تشيبو موتيينج لاعب نادي شالكه الألماني
 
4- ألان روميو نيوم لاعب ويست بروميتش 

 
5- أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي

 
6- إبرهيما أمادو لاعب نادي ليل الفرنسي

 
7-غاي نداي حارس مرمى نادي نانسي الفرنسي

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