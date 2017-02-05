عاجل || اشتباكات عنيفة وكر وفر وحرب شوارع بالأسلحة النارية والخرطوش بشارع عبدالعزيز بين الشرطة وأصحاب المحلات وإصابة رئيس مباحث الموسكي

سمر العشري

في معركة أشبه بالمعارك الحربية، تم استخدام جميع الأسلحة بها، بداية من زجاجات البيبسي الفارغة، والمولوتوف وأسلحة الخرطوش والأسلحة الآلية، في شارع عبد العزيز، وقوات مباحث الموسكي تتدخل ولكن دون جدوى، وذلك وفق شهود عيان.

ونشبت المعركة بين أصحاب المحلات بشارع عبدالعزيز وذلك إثر قيام صاحب أحد المحلات والذي يدعى "هلال" بتأجير محل يمتلكه لشخص آخر يدعى "علي شندي" ورغب الأول في فسخ التعاقد وقام باللجوء إلى رجال المباحث، وهنا وقعت الاشتباكات بين الطرفين بعد تدخل رجال مباحث قسم شرطة الموسكي وإطلاق الأعيرة النارية، فقام أصحاب المحلات بالرد بالزجاجات الفارغة وتبادل الطرفان "الشرطة وأصحاب المحلات" وحدثت حالة من الكر والفر.

وأضاف أحد شهود العيان أنه تم التعدي من أصحاب على قوات المباحث ورئيس المباحث بزجاجات بيبسي فارغة، وتتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، وتم إغلاق شارع عبدالعزيز لمدة ساعة وألقت قوات الأمن القبض على ٢٠ شخصًا إلى الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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