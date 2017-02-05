قرار تاريخي لأمير الكويت بشأن مباراة مصر والكاميرون فى نهائي أفريقيا

سمر العشري

يستعد منتخب مصر الوطنى لكرة القدم للمباراة المصيرية ضد منتخب الكاميرون فى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا فى الجابون لعام 2017 ، ويدعم الوطن العربي جميعاً المنتخب المصري لتحقيق هذه البطولة التى غابت على العرب منذ عام 2010 ، وقام أمير الكويت بإتخاذ قرار تاريخي يحدث لأول مرة بسبب هذه المباراة.

حيث وجه الشيخ "صباح الأحمد" أمير دولة الكويت بإقامة شاشة عرض عملاقة فى استاد الكويت لعرض نهائى بطولة الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون التى تقام فى التاسعة من مساء الأحد ، ويرعي الشيخ نواف الأحمد ولي العهد هذا التوجيه فى السابقة الأولي من نوعها فى دولة الكويت التى تقام فيها شاشة عرض للوافدين لمشاهدة مباريات بلادهم .

وهذه المبادرة التاريخية من أمير الكويت تحدث لأول مرة ، ليعبر أمير الكويت على دعمه القوي إلى منتخب مصر ، والجدير بالذكر أن سعة استاد الكويت حوالى 20 ألف متفرج واستضاف الاستاد الكثير من المباريات الدولية والرسمية من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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