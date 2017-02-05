أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

قرار تاريخي لأمير الكويت بشأن مباراة مصر والكاميرون فى نهائي أفريقيا

Google+ Print
قرار تاريخي لأمير الكويت بشأن مباراة مصر والكاميرون فى نهائي أفريقيا قرار تاريخي لأمير الكويت بشأن مباراة مصر والكاميرون فى نهائي أفريقيا

يستعد منتخب الوطنى لكرة القدم للمباراة المصيرية ضد منتخب الكاميرون فى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا فى الجابون لعام 2017 ، ويدعم الوطن العربي جميعاً المصري لتحقيق هذه البطولة التى غابت على العرب منذ عام 2010 ، وقام أمير الكويت بإتخاذ قرار تاريخي يحدث لأول مرة بسبب هذه المباراة.

حيث وجه الشيخ "صباح الأحمد" أمير دولة الكويت بإقامة شاشة عرض عملاقة فى استاد الكويت لعرض نهائى بطولة الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون التى تقام فى التاسعة من مساء الأحد ، ويرعي الشيخ نواف الأحمد ولي العهد هذا التوجيه فى السابقة الأولي من نوعها فى دولة الكويت التى تقام فيها شاشة عرض للوافدين لمشاهدة مباريات بلادهم .

وهذه المبادرة التاريخية من أمير الكويت تحدث لأول مرة ، ليعبر أمير الكويت على دعمه القوي إلى منتخب مصر ، والجدير بالذكر أن سعة استاد الكويت حوالى 20 ألف متفرج واستضاف الاستاد الكثير من المباريات الدولية والرسمية من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين