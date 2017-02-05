تردد bein sport max قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون على النايل سات

يلعب مساء اليوم منتخب مصر امام الكاميرون مباراة نهائي كاس الامم الافريقية المقامة في الجابون 2017 و ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم في العالم ليس في القارة السمراء فقط هذة المباراة القوية و التى تجمع بين عملاقين .

و ستلعب المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و الثامنة بتوقيت الجابون و تنقل من خلال قنوات بى ان سبورت المشفرة .

ولكن اعلنت بعض المواقع الاخبارية عن نقل فناة بى ان سبورت ماكس المباراة من خلال القمر الصناعي نايل سات مفتوحة دون دفع اي مبلغ مالي . و قد قامت مجموعة قنوات بى ان سبورت بفتح المباراة النهائية في عام2010 .

و سنسرد اليكم بعض التفاصيل الخاصة بالقناة الناقلة للمباراة على النايل سات و التردد الخاص بها و حتي اصبح طلب الحصول على التردد ترند في موقع البحث الاشهر في العالم جوجل و سنرصد اليكم التردد بشكل كتابي و من خلال صورة عالية الجودة يمكنكم الاحتفاظ بها و العودة اليها وقت الحاجة . القناة على قمر نايل سات و التردد 12245 عمودي .