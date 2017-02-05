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ماذا تأكل أكثر الشعوب صحة في العالم || ملف شامل للدول الأربعة الأولى في جودة صحة الفرد

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ماذا تأكل أكثر الشعوب صحة في العالم || ملف شامل للدول الأربعة الأولى في جودة صحة الفرد ماذا تأكل أكثر الشعوب صحة في العالم || ملف شامل للدول الأربعة الأولى في جودة صحة الفرد

المعدة بيت الداء وهى قد تكون سبيل الدواء والشفاء، فالنظام الغذائي الذى يتبعه الانسان هو المحدد الأهم في مستوى الصحة العامة للجسد، و وفق دراسة قامت بيها منظمة BusinessInsiderوالتي أستمرت من عام 1990 حتى العام 20155 على النظام الغذائي الذى تتبعه الشعوب الأكثر صحة في العالم بأربع دول اولى سجلت اعلى نسبة جودة صحة للفرد طوال فترة الدراسة، تم رصد وحصر النظم الغذائية اليومية المتبعة من قبل سكان تلك الدول، حرصنا في نجوم مصرية ان ننقل اليك تلك النظم والتي ثبت بالتجربة ان لها تأثير إيجابي للغاية على الصحة العامة للإنسان .

النظم الغذائية الصحية وفق أحدث الدراسات :

  •  أيسلندا : يتبع الشعب الأيسلندي نظام غذائيا يعتمد على الأسماك بالدرجة الأولى، مما انعكس بشكل إيجابي على صحة الشعب الأيسلندي لما تحتويه الاسماك من أحماض اوميجا 3 ذات التأثير الرائع على صحة الانسان .
  • سنغافورة : لا يخلو الطعام في سنغافورة من الزنجبيل و الكركم وما يحملانه من قدرة رهيبة على مقاومة الالتهابات و تنشيط الدورة الدموية .
  • السويد : يهتم الشعب السويدي بشكل ملحوظ بتناول منتجات الألبان بانتظام، وما لها من تأثير حقيقي و مفيد لعملية الهضم لما تحتويه الالبان من خمائر وبكتيريا مساعدة على عملية هضم سليمة توفر صحة جيدة للجسد .
  • بريطانيا : يكثر البريطانيون من تناول الجزر الأبيض و الملفوف البلجيكي ويحتويان على العديد من الفيتامينات عالية القيمة بالإضافة الى الالياف التي تفيد الجسد بشكل كبير .

لذا أحرص ان يحتوى نظامك الغذائي على الاسماك والألبان والزنجبيل والكركم وايضا الخضروات، فهذا نظام غذائي اثبت بالتجربة انه يساهم في تمتعك بجسد معاف وصحة سليمة .

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رئيس قسم الأخبار