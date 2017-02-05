ماذا تفعل لو فقدت أحد أسنانك ؟! بالخطوات العلمية تعرف كيف تنقذ أسنانك المفقودة

سمر العشري

كثيرا منا قد يتعرض الى موقف يؤدى الى كسر أحد اسنانه، مثل الحوادث او الارتطام الشديد او غيره من العوامل الطارئة التي قد تفقدك فعليا أحد اسنانك، وقد تظن حينها ان سنتك قد ذهبت عنك بلا عودة، وقد يتعرض الأطفال ايضا كثيرا الى هذا الموقف الخطير، ولكن جاءت الاجابة الشافية التي قد تعطيك فرصة حقيقية ان تحافظ على سنتك التي تعرضت لحادث ادى الى كسرها عن باقي الاسنان .

بداية يجب ان تعلم ان العمر او السن ليس له علاقة بقدرتك على اعادة سنتك التي تعرضت للكسر الى وضعها الطبيعي، ولكن المهم هو ان تترك بسرعة وتتخذ بعض الخطوات المهمة التي يجب عليها اتباعها .

الخطوات التي يجب اتباعها عند فقد أحد اسنانك :

أولا : لابد من جمع السن او أي جزء مكسور منه والتوجه بيه الى طبيب الاسنان

ثانيا : لا تحاول تنظيف السن المكسور بالماء او حتى الكحول .

ثالثا : لا تحمل السن من الا من حوافه ( اطرافه ) لان سطح السن بيه خلايا حساسة للغاية يجب الحفاظ عليها وعدم اتلافها .

رابعا : لا تحمل السن المكسور في منديل، بل احمله في علبه من الصيدلية مخصصة لإنقاذ الاسنان بيها محلول مغذى يحمى السن ولا يجعله يجف .

كل تلك الخطوات عند اتخاذها بسرعه والتوجه الى طبيب الاسنان، يسمح بزرع السن في مكانها والتئام الخلايا ويعود الوضع كما كان دون مشاكل .

شبكةعيونالإخبارية

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