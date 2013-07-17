وزير التجارة بكوريا الجنوبية يدعو الشركات اليابانية إلى الاستثمار فى بلاده

دعا وزير التجارة فى كوريا الجنوبية يون سانج، اليوم الأربعاء، الشركات والمستثمرين اليابانيين إلى الاستثمار فى بلاده، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التجارة بين البلدين.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع مع حوالى 30 من أعضاء نادى سول اليابان، وهو مجموعة خاصة من نحو 1700 من رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين فى كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة والطاقة، فى بيان صحفى، إن الوزير يون طلب من رجال الأعمال اليابانيين العمل كمحفزين لتطوير الاقتصاد الكورى الجنوبى، وفى الوقت نفسه أشاد بجهودهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع اليابان.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستورد كميات كبيرة من المواد الصناعية وقطع الغيار، رغم أنها مصدر كبير، للعجز طويل الأمد فى البلاد فى التجارة الثنائية مع اليابان، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار أمريكى للعام الثانى على التوالى فى عام 2012".