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الأرصاد تحذر: شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد غداً

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الشبورةيتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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