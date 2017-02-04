محافظ الجيزة: انقطاع المياه مرة أخرى شائعات.. ونعتذر للمواطنين عما حدث

محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي (أرشيفية(

قدم اللواء كمال الدالى، محافظة الجيزة، اعتذارًا لمواطنى المناطق التى انقطعت عنها مياه الشرب بعد المدة التى حددتها المحافظة، مشدداً على أن الخطأ الفنى وفشل القائمين على الإصلاح هو السبب وراء طول مدة الإصلاح.

وأضاف “الدالى” خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية “ON E”، أنه لا يوجد أى انقطاعات أخرى ستحدث خلال الفترة المقبلة كما يقول البعض، نافياً الشائعات التى تردد فى هذا الشأن، قائلاً:” الشائعات دى أنطلقت أمس عقب صلاة الجمعة من أمام بعض المساجد الأمر الذى دفع أهالى بعض المناطق فى الهرم والعمرانية لتخزين مياه بكميات كبيرة”.

وأكد محافظ الجيزة، أن خطوط المياه بالمحافظة متهالكة وتحتاج إلى إصلاح يتطلب مليارات الجنيهات –حسب قوله-.

يذكر أن الإصلاحات التى تمت بمنطقة المهندسين تعود إلى تمهيد الطريق أمام الخط الثالث لمترو الأنفاق المتجه من إمبابة إلى 6 أكتوبر.