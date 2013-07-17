مارسي الرياضة على طريقة نجمات رمضان

يتابع المشاهدون باهتمام المسلسلات الرمضانية، وتجذبهم إطلالات النجمات فيها، وخصوصاً الممثلات غادة عبد الرازق في "حكاية حياة" وسلاف فواخرجي في "يا مال الشام" وسيرين عبد النور في "لعبة الموت".وقد تتساءلين كيف تحافظ نجمات رمضان على رشاقتهنّ؟ وتبدو الرياضة مفتاح تألّقهن، والإجابة الأكيدة عن سؤالك.

موقع "سيدتي نت" يطلعكِ على الرّياضات التي تمارسها النجمات، وفوائدها في رمضان من خلال معلومات مستمدة من المعالجة الغذائية "كريستال أبي عاصي":

ـ تمارس الممثلة المصريّة "غادة عبدالرّازق" رياضة "السباحة" لتحافظ على رشاقتها، وتفيد أنّها لا تتّبع أيّ حمية غذائيّة، بل تأكل ما تشتهيه، بكميّات محدودة.

ولرياضة السّباحة أهميّة كبيرة لتحافظي على لياقتك البدنيّة، حيث تساعدك في شدّ عضلات جسمك وتنشيط الدّورة الدّموية.وتُساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن، وتمكنكِ من إحراق حوالى 350 سعرة حراريّة في خلال ساعة، فضلاً عن مساعدتك في الاسترخاء والتّخلص من التوتر.

*نصيحة "سيدتي نت":مارسي السباحة بعد الإفطار، يومياً، ما بين 45 و60 دقيقة.

ـ ولرياضة "المشي" أهميّة في حياة الممثلة والمُغنيّة اللبنانية "سيرين عبدالنور" التي تتمتّع بجسم متناسق، برغم أنّها لا تتبع أيّ نظام غذائيّ لخفض الوزن.

وتساعدك رياضة المشي في شدّ جسمك، كما تحسين حالتك النفسيّة، وتزوّدك بالنشاط والحيويّة.وهي تليّن عضلات جسمك وتقيك من أمراض الشيخوخة.

*نصيحة "سيدتي نت":مارسي المشي قبل الإفطار، يومياً، لمدة 30 دقيقة.

ـ وتلتزم الممثلة السّوريّة "سلاف فواخرجي" بممارسة تمرينات "الأيروبيك" للحفاظ على وزنها، علماً أنّها كانت لاعبة جمباز وكرة سلّة في صغرها.

وتمرينات "الأيروبيك" تساعدك في تحسين عمليّة التنفّس وشدّ عضلات جسمك وخفض نسبة الدّهون في الدم، كما تنشّط الدورة الدمويّة للجسم، وترفع من نسبة التركيز.وهي تقلّل الشهيّة، كما تساعدك في إحراق الدهون في وقت قصير.

*نصيحة "سيدتي نت":مارسي "الأيروبيك" بعد الإفطار، يومياً، لمدة 30 دقيقة.