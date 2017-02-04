بلتون تتوقع تراجع الدولار إلى 15.5 جنيه بنهاية العام المالي الجاري

توقع بنك الاستثمار “بلتون المالية القابضة” أحد اكبر بنوك الاستثمار في المنطقة, تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق المحلية خلال العام المالي الجاري 2016- 2017 إلى مستويات 15.5 (مقابل متوسط سعر 19 حاليا) بدعم من التدفقات النقدية المتوقعة وتراجع الطلب على الدولار نتيجة تراجع الواردات.

وذكر بنك الاستثمار بلتون في تقريره السنوي لعام 2017 الذي صدر تحت عنوان “الانتعاش الكبير طريق الاقتصاد المصري للخروج” والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن الدولار سيكون مرشحا للصعود مرة أخرى أمام الجنيه العام المالي 2017- 2018 إلى مستويات 18.5 جنيه والى 21 جنيه في 2018- 2019.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر “مقوما بالجنيه” سيسجل نموا بنسبة 37% بنهاية العام المالي الجاري 2016- 2017 إلى 3.761 تريليون جنيه مقابل 2.779 تريليون جنيه في 2015-2016, كما توقعت ان يرتفع ناتج مصر المحلي الاجمالي الى 4.483 تريليون جنيه في 2017-2018 والى 5.328 تريليون جنيه في العام المالي 2018-2019.

ورأى التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي لمصر مقوما بالدولار قد يتراجع العام المالي 2016-2017 الى 251 مليار دولار مقابل 325 مليار دولار في 2015-2016 والى 242 مليار دولار في 2017-2018 قبل ان يعاود الارتفاع مرة اخرى الى 254 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018-2019.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون ان يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.3 % في نهاية العام المالي 2016-2017 مقابل 4.3 % في العام السابق عليه، وهي نفس النسبة التي توقع ان يعاود الاقتصاد المصري تحقيقها من النمو في العام المالي 2017-2018 قبل ان يحقق نموا اكبر في نهاية العام المالي 2018- 2019 بنسبة 5.7 % .

وتوقع ان ينخفض مستوى دخل الفرد السنوي في مصر مقوما بالدولار خلال العام المالي 2016- 2017 الى 2748 دولارا مقابل 3654 دولار في 2016 والى 2592 دولار في 2018 قبل ان يعاود التحسن بنهاية العام المالي التالي 2018-2019 ليسجل 2647 دولار.

ورأى بنك الاستثمار بلتون أن معدلات التضخم في مصر قد تستقر عند مستوى 25 % بنهاية العام المالي الجاري 2016- 2017 قبل ان تسجل هبوطا حادا في العام المالي المقبل 2017 -2018 الى 16% والى 13 % في العام المالي التالي 2018-2019.