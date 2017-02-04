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بالفيديو …الجلاد: مصر أكثر دول العالم إنفاقاً على الدعم غير الموجه

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مجدي الجلاد

مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير أونا نيوز، إن أكثر دول العالم التي تنفق على الدعم غير الموجه، مؤكدًا أن الدراسة التي انفرد بها موقع مصراوي حول مستحقي الدعم كشفت أن أكثر من 37 % من مجمل الدعم المقدم من مسجل لغير مستحقيه.

وأضاف الجلاد، خلال استضافته ببرنامج “الحياة اليوم”، والمُذاع عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم السبت، أن الحكومة تسعى لإعادة مراجعة المبالغ المخصصة للدعم في الميزانية العامة للدولة، من خلال دراسة أجرتها وزارة التخطيط استمرت شهرين.

وأوضح الجلاد أن الدراسة أعدتها الوزارة عام 2015 وقسمت المجتمع المصري إلى 5 فئات “الأكثر ثراء – أثرياء – متوسط – فقير – فقير جدًا”، مشيرًا الى أن 14.4 مليون مواطن من الأغنياء في مصر يحملون بطاقة تموين”.

وأكد الجلاد أن الدولة يمكنها توفير 23 مليار جنيه سنويًا في حالة تصفية أسماء الأغنياء من كشوف البطاقات التموينية.

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أونا

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