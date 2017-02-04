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بالفيديو.. “ترامب” يسعى لإعادة التفاوض أو إفشال الاتفاق النووي مع طهران

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رئيس تحرير جريدة مختارات إيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، محمد عباس ناجي

رئيس تحرير جريدة مختارات إيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، محمد عباس ناجي

قال رئيس تحرير جريدة مختارات إيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، محمد عباس ناجي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، تتبع منهجًا مختلفًا تمامًا عن الرئيس السابق باراك أوباما، فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، إذ ترى أن الاتفاق النووي سيء وكارثي وتسعى لإعادة التفاوض عليه أو إفشالها.

وأضاف عباس، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن إيران حرصت في الاتفاق النووي على الاحتفاظ بمختلف مكونات البرنامج الإيراني، لذلك إيران لديها الإمكانية في أن تقوم بتنشيط برنامجها النووي مرة أخرى، ولكن هذا قرار صعب بالنسبة لإيران لأن ذلك يلقي بالمسؤولية الدولية عن إفشال الاتفاق على إيران، وهذا له تداعيات سلبية خطيرة على أمن ومصالح إيران.

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