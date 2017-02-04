بعد الهجوم عليه.. فرنسا تعيد فتح متحف اللوفر أمام الزائرين

أعاد متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية “باريس” فتح أبوابه اليوم السبت، أمام الزائرين بعد أن تم إغلاقه إثر الهجوم الذي استهدف أمس دورية عسكرية في المنطقة المحيطة به.

وتوافد السائحون بشكل طبيعي على مدخل اللوفر والمركز التجاري التابع له “كاروزيل دو لوفر” حيث تم تفتيش حقائبهم وسط تواجد ملحوظ لدوريات من قوات الشرطة المسلحة ببنادق رشاشة.

وعلى جانب أخر، أكدت مصادر أمنية أن منفذ هجوم “اللوفر” خرج من مرحلة الخطر بعد أن خضع أمس لعملية جراحية إثر إصابته بأعيرة نارية.

وكان مدعى عام باريس فرانسوا مولانز صرح أمس بأن المعتدي يشتبه بأنه مصري الجنسية مقيم بدولة الامارات ويبلغ من العمر 29 عاما، و دخل فرنسا في 26 يناير قادما من دبي و حجز عودة في 5 فبراير.