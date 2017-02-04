اتفاق تعاون بين مندوبى واشنطن وموسكو لدى الأمم المتحدة

الأمم المتحدة_أرشيفية

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، بأن المندوبين الدائمين لروسيا والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اتفقا على التنسيق والتعاون فيما بينهم.

واكد السكرتير الإعلامي للبعثة الروسية فيودر سترجيجوفسكي، إن “المندوب الدائم الروسي فيتالي تشوركين استقبل نظيرته الأمريكية نيكي هيلي في مقر إقامته، حيث أعرب الجانبان عن نيتهما التنسيق والتعاون الوثيق في الأمم المتحدة وفقا لتوجه البلدين”.

وكان تشوركين توجه بالحديث لنظيرته الأمريكية الجديدة، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، موضحًا أن تنفيذ مهام مجلس الأمن يعتمد كثيرًا على أدائها وعملها وتمنى لها النجاح كممثلة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها اكدت هيلي “نحن نريد لعلاقاتنا مع روسيا أن تكون أفضل لكن الوضع القائم في شرق أوكرانيا يتطلب الوضوح والدقة في شجب التصرفات الروسية”.

أ ش أ