وزير الدفاع الأمريكى يعلن عن عدم رغبة زيادة القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

اعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، من طوكيو، إنه لا حاجة لزيادة حجم القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بسبب القلق من إيران في هذه المرحلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران، وحذرت إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.

وأكد ماتيس، على متانه التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان وذلك خلال اجتماع مع نظيرته اليابانية تومومي إينادي.

وذكر الوزير الأمريكي “ننظر إلى تحالفنا مع اليابان باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار والحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ” متعهدا بالعمل مع وزيرة الدفاع اليابانية المحافظة والقومية التي عينت العام الماضي.

وكان ماتيس قد أكد الجمعة لكوريا الجنوبية واليابان التزام واشنطن الكامل في أمنهما متعهدا برد “ساحق” على أي محاولة هجوم نووي من كوريا الشمالية.

أ ش أ