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«البنتاجون»: مجموعة «لوكهيد مارتن» ستسعر الطائرة القتالية «F-35»

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غارة جوية أرشيفية

مقاتلة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن مجموعة لوكهيد مارتن ستسعر الطائرة القتالية “اف-35″ التى تنتجها واعتبر دونالد أن ثمنها باهظ جدا، “باقل من مئة مليون دولار” للطائرة الواحدة.

ولم يذكر السعر الدقيق، لكن هذه التقديرات تشمل طائرات “اف-35 ايه” ذات الإقلاع والهبوط التقليديين التى ستسلم اعتبارا من 2018، فى عاشر دفعة من عقد التسلح هذا الذى يعد الاغلى ثمنا فى التاريخ العسكرى.

وكان دونالد ترامب، دان مطلع يناير، الثمن الباهظ لهذه الطائرات الحديثة التى شهد تطورها زيادة فى الكلفة مرات عدة وتأخيرا فى البرنامج الزمنى لإنتاجها.

وقال البنتاغون إن السعر الجديد لطائرة “اف-35 ايه” يمثل خفضا بنسبة 7 بالمئة على السعر السابق، وأضاف أن تخفيض الأسعار يوفر مبلغا إجماليا قدره “728 مليون دولار”.

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر بأنه انتصار جديد للرئيس (ترامب) لمصلحة دافعى الضرائب الأمريكيين، مضيفا: “لكن المبلغ الإجمالى الذى تم توفيره تحت تأثير الرئيس الجديد لم يعرف، إذ أن سعر الطائرة ينخفض تدريجيا مع تقدم برنامج انتاجها”

وكان الجنرال كريس بوغدان الذى يتولى إدارة برنامج طائرات اف-35 باسم وزارة الدفاع، صرح العام الماضى بأن سعر الطائرة الواحدة قد ينخفض إلى أقل من 85 مليون دولار فى 2019.

وتتألف الدفعة العاشرة من عقد الطائرات مع “لوكهيد مارتن” من تسعين طائرة فى المجموع. وسيتم انتاج حوالى ثلاثة آلاف طائرة للولايات المتحدة والدول الاخرى فى اطار البرنامج نفسه.

(أ ف ب)

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