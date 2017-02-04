«واشنطن» تفرض عقوبات جديدة على ايران بعد تجربة الصاروخ البالستي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على ايران بسبب إجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالستي، ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترًا جديدًا.

وتستهدف هذه العقوبات الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترامب، 25 فردًا وكيانًا يشتبه خصوصًا في أنهم قدموا دعمًا لوجستيا ومعدات الى برنامج الصواريخ الإيرانية، بحسب بيان صدر عن وزارة الخزانة، أكد أن العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة جون سميث، إن دعم إيران المستمر للارهاب وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية يطرح تهديدا للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجهت الخميس تحذيرًا الى ايران بعد تجربة الصاروخ البالستي، الأحد الماضي، ونددت ايران يوم الخميس بالتهديدات المتكررة والاستفزازية والتي لا أساس لها.

وكان الرئيس ترامب، قد كتب في تغريدة له صباح الجمعة ”ايران تلعب بالنار، انهم لا يدركون كم كان الرئيس أوباما لطيفًا معهم، (ولكن) ليس أنا!”.

وتنص عقوبات وزارة الخزانة التي تستهدف خصوصًا شبكة دعم مقرها الصين على تجميد أصول اشخاص وكيانات في الولايات المتحدة وعدم تمكنهم من إجراء صفقات مع شركات أمريكية.