بالصور.. “نائب” يطالب محافظ سوهاج بعدم إلزام مرضى طهطا شراء أدوية من خارج المستشفى‎

الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج يرافقه النائب مصطفى سالم

تفقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج يرافقه النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا خلال جولة، اليوم السبت، بمدينة طهطا أقسام مستشفى طهطا العام.

وشدد المحافظ على الدكتور محمد السيد فراج، مدير عام المستشفى بالاهتمام برفع مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى مع توفير الأثاث والرعاية الطبية الجيدة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب لتطوير المستشفى وتوفير أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل للارتقاء بالخدمات الصحية.

من جهته طالب النائب مصطفى سالم محافظ سوهاج بالتنبيه على مدير مستشفى طهطا العام بصرف العلاج اللازم للمرضى من داخل المستشفى بالمجان وعدم إلزامهم بشراء أدوية أو مستلزمات طبية من الخارج.

وقال ” سالم ” إن المحافظ وافق على فتح القسم الفندقي بمستشفى طهطا بالمجان دون أي رسوم أو أعباء مالية أمام حالات قسم النساء والتوليد لحين الانتهاء من ترميم القسم المجاني.