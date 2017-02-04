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بالفيديو..مجدي الجلاد يعلن موعد بث برنامجه على الحياة 2

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الكاتب الصحفي مجدى الجلاد

الكاتب الصحفي مجدى الجلاد

كتبت- إنجي لطفي
أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، عن موعد برنامجه الجديد، سيكون خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، والمقرر بثه على شاشة الحياة2، ويذاع من الأحد إلى الأربعاء، جاءت تلك التصريحات خلال استضافته مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج ” الحياة اليوم” على شاشة الحياة.

وأضاف الجلاد أنه سعيد بانضمامه إلى شاشة الحياة واصفًا إياها بأنها الشاشة الأولى، موضحًا أن فكرة البرنامج وتركيبته وطبيعته مكملة لبرنامج ” لحياة اليوم” في منطة أخرى بحيث يغطي البرنامج جوانب واحتياجات المواطن المصري موضحًا أن البرنامج ليس إخباريًا أو توك شو.

وكانت ONA قد نشرت منذ أيام انضمام الإعلامي مجدي الجلاد واستعداده لتقديم برنامج ” معالي المواطن” على شاشة الحياة 2.

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أونا

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