تعاون بحثي بين جامعة بني سويف والاتحاد الأوروبي ‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبى فى مجال تطوير وسائل النقل والعلاج الوظيفي ،وذلك من خلال برامج إتحاد “إيراسموس بلس”.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التعاون يأتي في إطار اهتمام الجامعة بحل مشكلة وسائل النقل وذلك من خلال مواجهة التحديات ووضع خطط عمل قابلة للتطبيق من أجل تحقيق التطور المنشود في منظومة النقل والمواصلات، إضافة إلى تعزيز التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي في شتى المجالات البحثية.

وأضاف رئيس الجامعة إن الجامعة لديها مشاريع ناجحة مع بعض الجامعات فى الاتحاد الأوروبى ، مؤكدا على أهمية فتح آفاق التعاون مع جامعات دول الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج (Erasmus) الذي يتيح للجامعات خارج الاتحاد الأوروبي أن تحصل على امتيازات من هذا البرنامج.