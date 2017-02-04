أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

تعاون بحثي بين جامعة بني سويف والاتحاد الأوروبي ‎

Google+ Print
5b0c304320.jpg

unnameتعاون بحثي بين جامعة بني سويف والاتحاد الأوروبي ‎d (1)

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبى فى مجال تطوير وسائل النقل والعلاج الوظيفي ،وذلك من خلال برامج إتحاد “إيراسموس بلس”.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التعاون يأتي في إطار اهتمام الجامعة بحل مشكلة وسائل النقل وذلك من خلال مواجهة التحديات ووضع خطط عمل قابلة للتطبيق من أجل تحقيق التطور المنشود في منظومة النقل والمواصلات، إضافة إلى تعزيز التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي في شتى المجالات البحثية.

وأضاف رئيس الجامعة إن الجامعة لديها مشاريع ناجحة مع بعض الجامعات فى الاتحاد الأوروبى ، مؤكدا على أهمية فتح آفاق التعاون مع جامعات دول الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج (Erasmus) الذي يتيح للجامعات خارج الاتحاد الأوروبي أن تحصل على امتيازات من هذا البرنامج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا