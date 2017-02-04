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جامعة بني سويف تشارك في تنفيذ المشروع القومي للتعداد السكاني‎

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الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعةبني سويف

الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعةبني سويف

مراسل «ONA»

أعلن  الدكتور أمين لطفي  رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم (142) المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2017 علي توفير كافة الإمكانيات والمساعدات اللازمة  للمساهمة في المشروع القومي الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  والخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

وأشار رئيس جامعة بني سويف  أن هذا المشروع يعد مشروع قومي ضخم  يضم أكثر من 15 ألف مشارك سيتم تدريبهم في أكثر من 500 مقر بكافة المحافظات حيث سيوفر قواعد بيانات تفصيلية  عن حجم وخصائص السكان والمباني والمنشآت والنشاط الاقتصادي بالجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التعداد السكانى يتم تنفيذه من خلال 3 مراحل، الأولى مرحلة حصر المباني، والثانية مرحلة عد السكان، والثالثة هى تلك المرحلة الخاصة بحصر المنشآت ويهدف لتكوين قواعد بيانات شاملة لكافة المستويات الإدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات الهامة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

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