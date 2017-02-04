غدا.. لجنة القيم تحقق مع “السادات” فى اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية

النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية

تجتمع لجنة القيم بمجلس النواب غدا الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للتحقيق مع النائب محمد أنور السادات فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة وآلى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

كانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، استمعت لأقوال “السادات” فى الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له.