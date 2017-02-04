غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه

أرشيفية

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 5.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا، بقيمة 5.25 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.