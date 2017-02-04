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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع

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أرشيفية - ميناء دمياط

أرشيفية – ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن منها 6 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة،  في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضافت الهيئة، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة ألفين و532 طن قمح و102 سيارة بحمولة 4 آلاف و731 طن قمح، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88 ألفًا و967 طنًا، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73 ألفًا و626 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 16 ألفًا و600 طن يوريا و 4 آلاف و500 طن فوسفات و3 آلاف و300 طن كسب صويا.

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