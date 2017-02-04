السيسي: برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة يحظى بثقة الأوساط الاقتصادية العالمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلاً على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

واستعرض السيسي، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، نتائج الجولة الترويجية التي قام بها وزير المالية خلال الفترة الماضية لطرح سندات حكومية مصرية في الأسواق المالية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض نتائج الجولة الترويجية، لوزير المالية، والتي أسفرت عن تلقى البنك المركزى حوالى 4 مليار دولار حصيلة لهذا الطرح، والذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بما يساهم في زيادة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزى.