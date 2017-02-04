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تراجع طفيف بسعر الدولار وثباته على سعر الأمس بالبنوك المصرية

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أرشيفية

أرشيفية

شهدت صرف الدولار خلال التعاملات الصباحيةن اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا فى البنك الأهلي، وثباته على سعر الأمس، في البنوك الأربعة الأخرى.

و وفقًا لأخر تحديث فقد تراجع في البنك الأهلي بقيمة 10 قروش بيع وشراء؛ حيث بلغ 18.60 جنيه للشراء والبيع 18.65 جنيه .

وفي بنكي والقاهرة استقر سعر الدولار؛ حيث بلغ 18.7 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه، وهي نفس أسعار إقفال أمس .

وفي العربي الإفريقي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.78 جنيه والبيع 18.86 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.7 جنيه والبيع 18.8 جنيه.

 

أ ش أ

 

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