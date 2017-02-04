تراجع طفيف بسعر الدولار وثباته على سعر الأمس بالبنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحيةن اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا فى البنك الأهلي، وثباته على سعر الأمس، في البنوك الأربعة الأخرى.
و وفقًا لأخر تحديث فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 10 قروش بيع وشراء؛ حيث بلغ 18.60 جنيه للشراء والبيع 18.65 جنيه .
وفي بنكي مصر والقاهرة استقر سعر الدولار؛ حيث بلغ 18.7 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه، وهي نفس أسعار إقفال أمس .
وفي العربي الإفريقي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.78 جنيه والبيع 18.86 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.7 جنيه والبيع 18.8 جنيه.
أ ش أ