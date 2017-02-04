22 معلومة عن "فدوى جميل البيطار" : كانت تُدخن 100 سيجارة يوميًا وأصيبت بـ"لعنة" عبدالحليم

سمر العشري

شقراء السينما، هذا هو اللقب الأعز على قلبها، والتي كانت تفضل أن يناديها به الجميع، ولكن الشعر الأشقر ليس وحده ما يميزها، بل ميزتها أيضا ملامحها البريئة التي جعلتها تبرع في آداء دور الفتاة المغلوبة على أمرها بامتياز، إنها الفنانة الراحلة زيزي البدراوي.

22 معلومة قد تكون لا تعرفها عن شقراء السينما :

22. ولدت في 9 يونيو عام 1944 بالقاهرة.

21. اسمها الحقيقي فدوى جميل عبدالله البيطار.

20. اكتشفها المخرج عزالدين ذو الفقار، عندما قام بتقديمها في دور صغير بفيلم «بورسعيد» عام 1957.

19. المخرج حسن الإمام هو الذي اختار لها اسمها الفني «زيزي البدراوي» تيمنا باسم ابنته، لتعرف بعد ذلك بهذا الاسم طوال مشوارها الفني.

18. تعرضت زيزي البدراوي عام 1960 لانتقادات واسعة من الجمهور، وذلك بسبب تجسيدها دورا في إحدى ثلاث قصص تضمنها فيلم «البنات والصيف» مع سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، وهو الدور الذي أصابها بـ«لعنة» عبدالحليم حافظ كما أسمتها الصحافة وقتها، نظرا لأنها جسدت في الفيلم شخصية الفتاة التي ترفض حب عبدالحليم لها لتطلعاتها الطبقية، وهو الأمر الذي لم يغفره لها الجمهور المحب للمطرب العاطفي الشهير، حيث انخفضت أسهم «البدراوي» في السينما، وقد أكدت في أكثر من لقاء أن جماهيرية عبدالحليم حافظ كانت سبب في تأخير نجاح مشوارها الفني.

17. عاشت «البدراوي» أول قصة حب في حياتها خلال تصويرها لفيلم «حبي في القاهرة» عام 1966 بجانب المطرب اليمني أحمد قاسم.

16. اشترطت «البدراوي» ألا يقبلها أحد في الفيلم، وهو الشرط الذي اعترض عليه المطرب أحمد قاسم مازحا، بينما رحب به مخرج الفيلم عادل صادق نتيجة شعوره بحبه لها.

15. اقتربت زيزي البدراوي من المخرج عادل صادق كثيرا خلال تصوير الفيلم، وخاصة لحظة قراءة بعض المشاهد الغرامية الموجودة بالسيناريو، حيث فوجئت ذات مرة بتلعثم صادق في قراءة كلمات السيناريو، ولم يلبث أن وضع الاسكريبت أمامه وراح يعترف لها بغرامه، ليدخل الأثنان عش الزوجية قبل انتهاء الفيلم.

14. خلال تصوير أحد المشاهد الرومانسية بين زيزي وقاسم نسى الأخير شرطها وحاول تقبيلها، ليثور المخرج الزوج غاضبا «ستووب.. ستوووب» قبل أن يقتنع بعد محاولات مضنية بضرورة القبلة.

13. قالت «البدراوي» في حوار سابق مع مجلة الموعد، أن الهدية التي حصلت عليها من حبها الأول وفارس أحلامها عادل صادق، كانت يوم عيد ميلادها، حيث قام بتقبيلها أول قبلة في حياتها.

12. لم يلق الفيلم نجاحا مذكورا، ولم تدم أيضا زيجة زيزي البدراوي وعادل صادق، حيث انفصل الزوجان بعد بضعة أشهر.

11. تزوجت «البدراوي» للمرة الثانية في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، جمعت بينهما قصة حب كبيرة، ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.

10. أعلنت زيزي البدراوي في حوار سابق لمجلة «الموعد»، في عددها الصادر يوم 27 أبريل 1972، أنها ندمت على زيجتها الأولى؛ حيث لم تفكر جيدًا قبل الزواج ولهذا كان مصير الزيجة الفشل، كما نصحت الفتيات أن يخترن شخصية الزوج بعناية وأن يعرفن أصله وفصله قبل اتخاذ أي قرار.

9. لم تستمر سعادة «البدراوي» بزيجتها الثانية كثيرا، حيث انفصلت عن زوجها في نهاية عقد الثمانينيات، ولم تتزوج مرة أخرى.

8. لم تنجب زيزي البدراوي خلال أي زيجة من زيجاتها.

7. بعد وفاة النجم أحمد رمزي، تذكرته زميلته زيزي البدراوي، حيث قالت عنه في أحد البرامج، أنهما كانا يتشاركان بطولة فيلم «أبوالليل» وجمعهما مشهدًا مضحكًا، حينما كانا يصوران مشهد غرامي، حيث كانت فتاة ريفية وكان هو ابن المأمور، وتم التصوير في جو ريفي، وكانا منسجمان معًا ويرددان كلام الحب والعشق وأثناء ذلك فاجأهما نهيق حمار صوته عال جعل كل الحضور يضحك بهستيريا، وأشارت إلى أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الحمار في النهاية.

6. صرّحت «البدراوي» في حوار سابق، بأن سبب عدم قيامها بأدوار الإغراء، في بدايتها الفنية، هو أن الإغراء كان يتمثل في الكشف عن الصدر والسيقان، والقيام بحركات خليعة مبتذلة، وهذا ليس من الإغراء في شيء.

5. اعترفت «البدراوي» بأنها كانت دوما شرهة للتدخين بدرجة صعبة الوصف؛ وقالت مرارا أنها كانت تُدخن 100 سيجارة يوميًا.

4. قال الفنان حسن يوسف في إحدى الحوارات الصحفية، أنه كان سعيدا عندما علم بوجود الفنانة زيزي البدراوي ضمن فريق عمل مسلسل جرح عمري، قائلا: «لأول مرة أتقابل مع زيزي البدراوي وأقدم معها دورًا دون قبلات أو مشاهد حب، ولذلك تعجبت حين علمت أن زيزي سوف تقدم بدور حماتي ولها في لوكيشن التصوير صورة وهي صغيرة نظرت لها على الحائط وقلت لها يا زيزي هي دي اللي في الصورة زيزي اللي كنت بحبها في كل الأفلام لدرجة أن الجمهور كان يقول لها في الشارع دي حبيبة حسن يوسف»، وقد شاءت الأقدار أن ترحل «البدراوي» قبل إكمالها لبطولة المسلسل.

3. قالت الفنانة ميرفت أمين عن «البدراوي»: «زيزي البدراوي تتمتع بطيبة قلب خرافية، فهي إنسانة لا يمكن تعويضها، وهي صيقة تسأل دائما عن أصدقائها، وتودهم».

2. شاركت في أكثر من 130 عملا فنيا، أهمها أفلام: «السبع بنات، أحلام البنات، إحنا التلامذة، والبنات والصيف»، هذا بجانب مسلسلات «ليالي الحلمية، الغفران، شيء في صدري، والمال والبنون».

1. توفاها الله في 31 يناير عام 2014 بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة.

شبكةعيونالإخبارية

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