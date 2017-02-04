بعد تألقه ببطولة افريقيا || العملاق الايفواري "دروجبا" يوجه تصريح تاريخي لـ"عصام الحضري"

سمر العشري

دخل اللاعب الإيفواري الشهير "ديدييه دروجبا" ، لاعب نادى تشيلسي الإنجليزي السابق ولاعب مونتريال إمباكت الحالي، على خط المغنيين بالقدرة الفائقة التي ظهر فيها "عصام الحضري" ، حارس مرمي المنتخب المصري، بكاس الأمم الأفريقية، موجهاً له رسالة تاريخية.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ، بأن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق ، وصف "عصام الحضري" بـ"أفضل خصم على الإطلاق" ، بعد أن ساهم في تخطي عقبة بوركينا فاسو، صاعداً بفريقة للمباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "عصام الحضري" ، أصبح من أعظم حراس المرمى فى العالم بإنجازه فى البطولة الافريقية الجارية، ودخل فى المنافسة مع الأسطورة "جيانوليجي بوفون" ، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، "وإيكر كاسياس" ، حارس مرمى المنتخب الإسباني.

شبكةعيونالإخبارية

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