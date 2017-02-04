تواجد عسكري إيراني وإسرائيلي مكثف عند مدخل البحر الأحمر يهدد الملاحة في قناة السويس

سمر العشري

بعد تعرض فرقاطة سعودية لهجوم انتحاري من قبل زوارق بحرية تابعة للحوثيين صرح اللواء أحمد العسيري المتحدث باسم التحالف العربي أن استهداف الفرقاطة السعودية ما هو إلا تهديد كامل للملاحة في البحر الأحمر وضعف السيطرة العربية على الملاحة البحرية فيه .

وكشف معهد ستراتفورد للأمن في دراسة له أن هناك تواجد بل صراع عسكري كبير بين قوى إقليمية مختلفة أهمها إيران وإسرائيل للسيطرة على مداخل البحر الأحمر ومن ثمَّ التحكم في مرور السفن الداخلة لقناة السويس من تلك الجهة.

وأكد الخبير الاستراتيجي، حسام سويلم أن هناك تعاون عسكري وطيد بين إيران وإريتريا منذ عام 2008 للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر وأن هناك تواجد عسكري مكثف لإسرائيل في أرخبيل دهلك، وهو مجموعة من الجزر الواقعة في البحر الأحمر بإريتريا من أجل الهدف ذاته ممايهدد حركة الملاحة والسفن المتجه لقناة السويس .

شبكةعيونالإخبارية

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