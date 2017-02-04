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عاجل || انفجار مدوي يهز مدينة العريش

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عاجل || انفجار مدوي يهز مدينة العريش عاجل || انفجار مدوي يهز مدينة العريش

استمراراً لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها سيناء عدة سنوات، وقع منذ قليل في تمام الساعة الثانية عش انفجار هائل ومدوي بمدينة العريش، بمنطقة "ابني بيتك" جنوب المدينة، خلف كمين أمني.

وإلى الآن لم يتم التعرف على الأسباب الحقيقية للانفجار، كما لم يتم التبين عن سقوط أي مصابين أو حالات وفاه جراء الانفجار من عدمه، وتقوم الأجهزة الأمنية الآن بتكثيف جهودها من أجل التوصل إلى أسباب الانفجار، الذي وقع قرابة الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الجمعة.

ويذكر أن سيناء تشهدحالة من استهداف لجنود الشرطة والجيش والكمائن الأمنية، وكان آخر وأبرز هجوم مسلح كان على كمين المطافي منذ أسابيع قليلة وأودى هذا العمل الجرامي إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثين فرد من قوات أمن الكمين.

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رئيس قسم الأخبار