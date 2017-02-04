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بالفيديو || "أسامة كمال" الحكومة تدفع رشاوي من أجل إتمام مصالحها

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بالفيديو || "أسامة كمال" الحكومة تدفع رشاوي من أجل إتمام مصالحها بالفيديو || "أسامة كمال" الحكومة تدفع رشاوي من أجل إتمام مصالحها

قال الإعلامي الشهير "أسامة كمال" مؤكداً أن المصرية تدفع "رشاوي مقننة" لبعض الموظفين في الدولة، وذلك من أجل انجاز بعض الأعمال والانتهاء منها، مشيراً أن أي وزير في الحكومة يريد أن يبحث أمر ما، عليه أن يشكل لجنه ببدلات خاصة حتى يقوم الأعضاء بحضور تلك الاجتماعات المحددة.

واضاف الإعلامي من خلال برنامجه "مساء دي إم سي" والمذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية المصرية، قائلاً : "أن البدلات هى الشيء الوحيد الذي يجعل الموظفين يقومون بعملهم وهي تعتبر رشاوي" على حد قوله.

وأشار "كمال" إلى أن منظومة الفساد منذ قديم الأزل في الدولة المصرية قائلاً : "أنه لو تم فتح ملف الفساد في ؛ قد يصل إلى مينا موحد القطرين" بحسب تعبيره.

 

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