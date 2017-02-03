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القبض على مؤذن جامع قام بالإستيلاء على 2.400 مليون جنيه من رجل أعمال

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القبض على مؤذن جامع قام بالإستيلاء على 2.400 مليون جنيه من رجل أعمال القبض على مؤذن جامع قام بالإستيلاء على 2.400 مليون جنيه من رجل أعمال

تلقى اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم بلاغاً، من رجل الأعمال عبد الله حسني محمود 64 عام، يتهم فى البلاغ مؤذن جامع ونجله بالإستيلاء على مليونان و400 ألف جنيه قد أخذوا هذا المبلغ من رجل الأعمال، بحجة توريد أعشاب ونباتات عطرية وطبية للشركة التى يمتلكها ولم يستطيع أخذ شىء منهم حتى الأن.

 

وقام على صدد البلاغ المقدم أحمد الصاوي رئيس قسم الأموال العامة بالمديرية، بتشكيل فريق سريع للتحقق من البلاغ المقدم وقد أسفرت التحريات على صحة أقوال البلاغ، وعلى الفور تم القبض على مؤذن بأحد مساجد مركز أبشواي ” م. ع . خ ” وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه لم ينكر ماحدث وكانت أقواله كالتالي.

 

أقر مؤذن الجامع خلال التحقيق معه بالتالي ” أنا لم أخذ المبلغ نهائياً ولكن من أخذه هو ابنى بكري، هو من استولى على المبلغ من نجل رجل الأعمال المتقدم بالبلاغ، وقد ترك ابنى محل أقامته وهرب ولم أعرف له مكان حتى الأن فهو توجه لمكان غير معلوم، وكيف أقيم الأذان يومياً وأكون سارق وحرامي، الله يسامحه ابنى أنا مش هشيل ذنبه “، وقد تحرر محضر رقم 1661 لأدارة أبشواي وتم عرض المؤذن للنيابة .

 

 

 

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