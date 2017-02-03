أزمة طاحنة تضرب “الدواجن” وإرتفاع كبير في أسعار “الكيلو”

شهدت محافظة الإسكندرية أزمة طاحنة وبالتحديد في “الدواجن” وأسعارها التي وصلت إلي مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية في المحافظة، وذلك بسبب إنتشار بعض الأمراض والأوبئة في بعض المزارع، بجانب الإرتفاع الكبير في أسعار العلف، وهو ما أدي إلي إرتفاع مصاريف المزارع والذي ادي بدوره بشكل مباشر إلي إرتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

وقد وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض في المحافظة إلي 27 جنية مصري، بينما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلي 31 جنية مصري وهو سعر غير مسبوق داخل المحافظة، بينما تراوحت أسعار الفراخ البانية ما بين 70 إلي 75 جنية مصري للكيلو الواحد، وهو ما يشكل حمل ثقيل جداًَ علي عاتق الأسر داخل المحافظة، في ظل إرتفاع جميع السلع.

وقد أكد بعض أصحاب محلات بيع الدواجن في محافظة الإسكندرية، ان هذا الإرتفاع في الأسعار يؤثر بشكل سلبي علي المواطن الذي يحتاج لشراء الدواجن وعلي التاجر الذي يقوم بالبيع، لأنها تؤدي إلي حالة من الركود في الأسواق وخسارة كبيرة من جميع الجوانب، لذلك يجب مواجهة المشكلات التي تؤدي إلي هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار.