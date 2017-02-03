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بالفيديو الثلوج تغمر الحرم النبوي في المدينة المنورة

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بالفيديو الثلوج تغمر الحرم النبوي في المدينة المنورة بالفيديو الثلوج تغمر الحرم النبوي في المدينة المنورة

تعانى المملكة العربية من المناخ الصحراوي القارس البرودة في العديد من المناطق المتفرقة داخل المملكة العربية السعودية ولكن ازداد الوضع سوءا عندما بدئت كتل الجليد تتراكم في مناطق متفرقة في المدينة المنوره بعد ساعات طويلة من استمرار هطول الامطار الثلجية على المدينة وسببت تلك الثلوج الكثير من المشاكل للمصلين داخل الحرم النبوي وننقل لكم احد تلك المقاطع التى تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي .

وننقل لكم اليوم بالفيديو مقطع من احد المقاطع التي تداولها النشطاء داخل المملكة العربية السعودية تصور حالة الطقس شديد البرودة التى تعرضت له المدينة المنوره خلال الأربعة وعشرون ساعه الماضية مؤكدسين ان الطقس مازال مستمر في موجة السقيع التى تمر بها المدينة ويظهر في الفيديو سقوط الثلوج بكثافة داخل باحة الحرم النبوي مشكلة ازمات كبيرة للمصلين و شكلت جهد اضافي علىامن المسجد النبوي الشريف و العاملين بداخلة لرفع الثلوج اول باول حتى لا تتراكم وتشكل المزيد من العوائق داخل الحرم .

 

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