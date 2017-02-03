عاجل || باللصور .. انقلاب قطار ركاب منذ قليل وتوقف حركة القطارات بين الإسكندرية ومطروح والعناية الإلهية تنقذ منازل المواطنين من كارثة محققة

سمر العشري

في حادثة تكررت كثيراً وازدادت بشكل يثير الفزع في الفترة الأخيرة، وقع اليوم حادث انقلاب قطار ركاب رقم 136 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى مطروح، وذلك بعد خروج عربة كاملة عن القضبان، وأكد شهود عيان أن العناية الألهية أنقذت منازل الاهالي اليوم من كارثة محققة حيث تبعد المنازل عن السكة الحديد حوالي 60 متر، حيث انفصلت العربة عن القطار تماماً وانقسمت إلى ثلاث أجزاء، ولكنها لم تصل إلى بيوت المواطنين.

وتوقفت حركة القطارات تماماً على خط سكة حديد الكباري مرسى مطروح نتيجة الحادث، وجاري رفع العربة التي انفصلت عن القطار وأدت إلى انقلابه، وذلك لسرعة إعادة حركة القطارات المتوقفة بين الإسكندرية ومطروح .

ويذكر أنه ومنذ 13 يوم فقط، شهد نجع الدقاديق بقرية الكلح التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان منذ قليل، انقلاب قطار داخلي لنقل الركاب بين إدفو والأقصر، ويعد هذا القطار هو وسيلة الركاب للانتقال من وإلى إدفو والأقصر، وخرج القطار عن مساره من شريط السكة الحديد.

شبكةعيونالإخبارية

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