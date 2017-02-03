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مصانع الإنتاج الحربي : تعرض الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار منخفضة .. ننشر أسعار الأجهزة وعناوين الفروع

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مصانع الإنتاج الحربي : تعرض الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار منخفضة .. ننشر أسعار الأجهزة وعناوين الفروع مصانع الإنتاج الحربي : تعرض الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار منخفضة .. ننشر أسعار الأجهزة وعناوين الفروع

تحت شعار شجع المصري، أطلق مصانع وزارة الإنتاج الحربي، العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار معقوله، وفي إطار حرص الوزارة علي دعم الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل، ومن الغريب أن عدد كبير من المصرين لم يكن لديهم خلفية بأن مصانع وزارة الإنتاج تقتصر فقط علي إنتاج الذخائر وتسليح القوات المسلحة، ولكنها تقوم أيضا بإنتاج العديد من الأجهزة والأدوات المنزلية بأسعار مناسبة للمواطنين.

الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس في مصانع الإنتاج الحربي :

  1. تليفزيون ملون بيور LCD فلات مقاسات مختلفة :
  • شاشه بوصه 14 السعر 1700
  • شاشه بوصه 21 السعر1850
  • شاشه بوصه 22 السعر2200
  • شاشه بوصه 24 السعر2495
  • شاشه بوصه 29 السعر 2800
  • شاشه بوصه 32.. السعر 3750
  • شاشه بوصه 42 السعر 4950
  1. حاسب لوحى اينار (tablt).. السعر 750
  2. سخان مياه 10 لتر .. السعر 1600 جنيه
  3. سخان مياه 5 لتر.. السعر 1150 جنيه
  4. فرن 4شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس.. السعر 1440 جنيه
  5. فرن 5 شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس .. السعر 1635 جنيه
  6. ولمبة موفره قدره 9 وات و حلزونيه.. تتراوح أسعارها وفقًا لنوعها
  7. ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسي .. السعر 6360
  8. ثلاجات مقاسات 320-410-500 لتر.. سعرها 7250
  9. أجهزة تكييف سبليت تعمل بنظامى البارد / الساخن قدرة ( 1.5 السعر 4600 – 2.25 6300 – 3 حصان 6600 ) بالتعاون مع شركة جالانز الصينية
  10. جميع منتجات الأواني المنزلية، تتراوح أسعارها وفقا لنوعه.

منافذ بيع رئيسية لمصانع الإنتاج الحربي :

  •  جسر السويس : القاهرة-شارع الشيخ ابو العيون
  •  روكسي: القاهرة-2 طابق اشاره روكسى القاهره
  • الهرم :عمارات مساكن الضباط
  •  شبرا الخيمة :شارع 15 مايو بجوار كريستال عصفور -شبرا الخيمه

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