تعرف على كل من رفضوا قبول صداقتك على الـ” فيس بوك”.. بخطوة واحدة

شيماء مصطفى

من أهم مواقع التواصل الاجتماع الحالية موقع ” الفيس بوك”، حيث اصبح من الضروري الآن لمعظم الشباب حسابات على هذا الموقع، حيث يصل في بعض الأحيان أن يكون للموطن أكثر من حساب، حيث تخطى الـ” فيس بوك” جميع مواقع التواصل الاجتماعي من حيث العدد جميع تطبيقات مواقع التواصل الأخرى، ويعتبر الـ” الفيس بوك ” من أكثر المواقع تحميلاً من متجر” جوجل بلاي” العالمي.

بخطوة واحدة على الفيس

وعندما يقوم الشخص بعمل حساب يمكنه من خلال ذلك ارسال طلبات صداقه لجميع معارفه على موقع التواصل الجديد الـ” فيس بوك”، ومن خلال إرساله لطلبات الصداقة يقوم الشخص الآخر بقبول تلك الطلبات أو الإعراض عنها ورفضها، ويكون الرفض لأسباب كثيرة وعديدة، حيث قد يكون الحساب لرجل ولا يرغب في إضافة انثي إلى حسابه أو العكس، أو بعض الأشخاص التي لا ترغب في التعامل معها من خلال موقع التواصل.

ويمكنك من خلال هذه الخطوة بكل بساطة ان تكتشف الأشخاص الذين قمت بإرسال طلبات صداقة لهم ولم يقبلوها لأسبابهم الشخصية:-