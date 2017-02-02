وصرح عدد من رجال شرطة المسطحات المائية بانه يتم انتشال الكميات النافقة كلها و إعدامها، بعد ان قام احد الاهالى بالحديث الى الجهات المتواجدة مطالبين منهم الاهتمام لان هذه الظاهرة تحدث سنويا فى أكثر من توقيت من كل عام بسبب تلوث المياه بمخلفات المصانع الكيماوية بمدينة كفر الزيات التي تلقيها بالنيل

كما قامت الوحدات المحلية للمدن حالة الطوارئ وتم أخذ عينات من المياه لتحليلها والوقوف، على أسباب تلوث المياه، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تسرب الأسماك إليها.