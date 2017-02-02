فى خبر مفزع أصاب عدد كبير من المواطنين بعد انتشار مشهد تكرر خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بعد نفوق الأسماك فى عدد من المحافظات على فروع النيل، والذى يسبب هذا تسمم كبير فى حالة تناول للمواطنين لهذا الأسماك، كما قامت وزارة البيئة والمسطحات المائية والجهات المختصة بمنع اصطياد الأسماك النافقة لما لها تأثير سلبي على المواطنين فى حالة تناولها وأكد عدد من المصادر ان الاسماك النافقة التي تم ظهورها بشكل مستمر على فروع النيل تتكرر فى أكثر من مرة من العام يرجع الى عدد من الأسباب ولكن يجب ان يتم اعدامها ، وقد انتشرت حالة من الذعر فى عدد من المناطق مثل والمحمودية وشبراخيت ورشيد بالبحيرة بعد ظهور مشاهدة نفوق الأسماك.
وفور ظهور الأسماك على الشواطئ قامت الأهالى بإبلاغ الجهات المختصة والتي قامت بدورها فى تحديد الكميات التى يتم نقلها بسبب وجود كميات هائلة، وصرح عدد من الاهالى ان الاسماك النافقة على مياه النيل بفرع رشيد تصيب المواطنين بالذعر والخوف بانتشار تلك الأسماك الى الأسواق بعد مشاهدة بعض الأشخاص يقومون بجمع الأسماك الى الشاطئ ووضعها فى صناديق خاصة بهم .
وصرح عدد من رجال شرطة المسطحات المائية بانه يتم انتشال الكميات النافقة كلها و إعدامها، بعد ان قام احد الاهالى بالحديث الى الجهات المتواجدة مطالبين منهم الاهتمام لان هذه الظاهرة تحدث سنويا فى أكثر من توقيت من كل عام بسبب تلوث المياه بمخلفات المصانع الكيماوية بمدينة كفر الزيات التي تلقيها بالنيل
كما قامت الوحدات المحلية للمدن حالة الطوارئ وتم أخذ عينات من المياه لتحليلها والوقوف، على أسباب تلوث المياه، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تسرب الأسماك إليها.
نفوق الأسماك