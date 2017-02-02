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أول رد من النادي الأهلي على طلب الحضري العودة للقلعة الحمراء

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أول رد من النادي الأهلي على طلب الحضري العودة للقلعة الحمراء أول رد من النادي الأهلي على طلب الحضري العودة للقلعة الحمراء

بعد التألق الكبير الذي حققه حارس منتخب عصام الحضري في بطولة أمم افريقيا المقامة في الجابون ومسامهته في وصول منتخب مصر الي المباراة النهائية بعدما تألق في جميع مبارايات مصر في البطولة منذ أول مباراة أمام منتخب مالي ثم أوغندا ثم غانا وتألق أمام منتخب المغرب في الدور قبل نهائي وتالق أمام منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف نهائي وصد ركلتي جزاء لتنتهي ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وتصعد مصر للنهائي على حساب بوركينا فاسو.

وأثناء لقاء للحضري بعد مباراة بوركينا تكلم الحضري عن أمكانتيه للعودة من جديد للنادي الأهلي وأكد أنه يتمني الإعتزال في القلعة الحمراء مشددا أن أمر عودته في يد مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد هذا التصريح إنتشرت الكثير من الأخبار على عودة الحضري مرة أخرى للنادي الأهلي.

مما جعل النادي الأهلي يرد على هذة الأخبار ويكشف الحقيقة حيث قال طه إسماعيل عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي لا يصح أن يتم إستغلال الإنجاز الذي حققه الحضري مع مصر في قضية النادي الأهلي  وأضاف أن الأهلي لا يتعامل بالعاطفة وإن المبادئ هي التي تحكم القلعة الحمراء .

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