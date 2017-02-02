إحذر!غسل الدجاج يعرضك لمشاكل صحية كبيرة

سمر العشري

يعتقد الجميع أن غسل الدجاج قبل الطهي قد يقتل البكتريا الضارة الموجودة فيها، مثل السالمونيلا أو بكتريا العطيفة campylobacter أو قد تحتوي على الاثنين معاً، ولكن أثبتت دراسات خرجت من جامعة دريكسل، أن العكس يحدث، حيث ذكرت الباحثة كوينلان من جامعة دريكسل “نفترض أن الدجاج لديك يحتوي على بكتريا ضارة، وان هذه البكتريا وراء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، فإن بغسلك للدجاجة فإنك تقوم بزيادة انتشار هذه البكتريا في جميع أنحاء مطبخك، لأن المياه التي تستخدمها في تنظيف الدجاج ليس ساخنه بما يكفي لقتل هذه البكتريا، وفقاً لما نشرة موقع روسيا اليوم”.

كما أشارت الباحثة شونا هينلي، أن غسل الدجاج يعتبر من العادات الشائعة لدى الجميع، وللاسف هي ممارسة غير آمنة، فأغلبنا يظن أن تنظيف الدجاج عن طريق الماء يخلصنا من الجراثيم الموجودة فيها، ولكن في الواقع فإنك هذا الأمر يزيد من خطر البكتريا الضارة، لأنها من الممكن أن تنتشر في الحوض والأسطح المحيطة به، وعندما يتم تناول الأغذية التي تُعد على هذه الأسطح، فإنه بالمرض بسبب التلوث، لذلك نصحت الباحثة بعدم غسل الدجاج نهائياً، ويجب طهي الدجاج في ماء مغلي بدرجة حرارة مناسبة لتقتل البكتريا، أو غسل الدجاج بماء ساخن وبمكان آمن تضمن فيه عدم إنتشار هذه البكتريا الضارة إلى الأغذية التي نتناولها. ولذلك قدمت منطمة الرقابة على الأغذية النصيحة لمن يرغب في غسل الدجاج بطريقة آمنة، فيفضل أولاً غسل الدجاج بماء ساخن حتى تضمن قتل البتكريا الضارة، وبعدها تقوم بغسل يديك بالماء الساخن والصابون أيضاً، وعند تخزينة في البراد (الثلاجة) فعليك أن تضعه في مكان أسفل الأطعمة حتى لا تضمن عدم تنقيط ما يتبقى من تنظيف الدجاج على الأطعمة الأخرى، وتجنب العديد والعديد من الأمراض والتسمم الغذائي.

شبكةعيونالإخبارية

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