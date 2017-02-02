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بالفيديو: طريقة عمل اللانشون البيتي ولا داعي لشرائه بعد اليوم

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بالفيديو: طريقة عمل اللانشون البيتي ولا داعي لشرائه بعد اليوم بالفيديو: طريقة عمل اللانشون البيتي ولا داعي لشرائه بعد اليوم

اللانشون من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وهو من أنواع الطعام التي لا تكاد تخلو مائدة إفطار أو عشاء من موجوده، كما أنه مناسب بالنسبة لسندوتشات الأطفال بالمدارس، بالرغم من تعدد أنواعه وشركات انتاجه إلا أنه تناول الجاهز منه أصبح من الأشياء المقلقلة لدى الأمهات وخاصة بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي تبين العديد من سلبيات هذه المصانع أما من ناحية النظافة أو نوعية المكونات المستخدمة ، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل لانشون بيتي يغنيكي عن شرائه لتكوني مطمئنة على صحة أسرتك.

 

طريقة عمل لانشون بيتي

المقادير:

 

3 بيضات

3 قطع جنبة مثلثات

فص حبهان( استخدام الحبوب التي بالداخل فقط)

3 ملاعق صغيرة ثوم بودر ( يمكن استخدام الثوم الطازج)

3 مكعب مرق دجاج

ملعقة صغيرة بصل بودر

3 ملاعق  كبيرة دقيق

نصف كوب زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة لون أحمر

حبات فلفل أسود غير مطحون

الطريقة:

تضرب جميع المقادير السابقة بالخلاط  عدا الفلفل الاسود يضاف بعد الضرب ، وتوضع بكيس نايلون وتلف بورق الفويل جيدا على شكل بونبون حتى تأخذ الشكل التقليدي للانشون 

في إناء على انار به ماء مغلي ومضاف ايه ورق الغار وبعض الفلفل الأسود يوضع رول الانشون ويعطى عليه ويترك لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج

يترك ليبرد تماما ويوضع في الثلاثة لعدة ساعات أو طوال الليل ، ثم يقطع حسب الرغية

 

وإليك طريقة أخرى باستخدام اللحوم لعمل اللانشون وهى أيضا وصفة مجربة ومضمونة

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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