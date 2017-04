Despicable Me 2 ما زال في الصدارة

تمكن الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى على شباك التذاكر عالمياً حاصداً مبلغ 55.5 مليون دولار بالرغم من المنافسة الشديدة من فيلم Pacific Rim الذي دخل مباشرة في المرتبة الثانية حيث سجّل 53 مليون دولار إيرادات. للأسبوع الثالث على التوالي تمكن فيلم Monsters University من البقاء في المرتبة الثالثة مع 30.2 مليون دولار، وتراجع فيلم World War Z من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 22.4 مليون دولار وعاد فيلم After Earth الى المرتبة الخامسة مع 13.7 مليون دولار.

في أميركا كما عالمياً فيلم Despicable Me 2 صمد في المرتبة الأولى مع 43.8 مليون دولار وليصبح مجموع إيراداته 228.3 مليون دولار. في المرتبة الثانية سجّل دخول الفيلم الكوميدي Grown Ups 2 مع 41.5 مليون دولار ودخل فيلم الأكشن Pacific Rim في المرتبة الثالثة حيت لم يتمكن من جمع سوى 37.2 مليون دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة للمبالغ التي صرفت لإنتاجه. وتراجع فيلم The Heat و The Lone Ranger الى المرتبة الرابعة والخامسة فحصد الأول 14 مليون دولار والثاني 11.5 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة وللأسبوع الثالث تمكن فيلم White House Down من الصمود في المرتبة الأولى حيث شاهده 11564 شخص وتقدم فيلم World War Z مجدداً الى المرتبة الثانية مع 9929 مشاهد وتراجع فيلم Monsters University الى المرتبة الثالثة مع 7765 مشاهد. في المقابل، تمكن فيلم The Heat من البقاء في المرتبة الرابعة مع 7199 مشاهد. وعاد فيلم Man of Steel الى المرتبة الخامسة مع 4460 مشاهد.

في لبنان تقدم فيلم The Heat من المرتبة الثانية الى المرتبة الأولى حيث شاهده 6642 شخص ودخل فيلم Pacific Rim مباشرة في المرتبة الثانية مع 6129 شخص وتراجع فيلم White House Down الى المرتبة الثالثة مع 4416 مشاهد. وصمد فيلما Monsters University و "حلوة كتير وكذّابة" في المرتبة الرابعة والخامسة فشاهد الأول 3667 مشاهد والثاني 3476 مشاهد.