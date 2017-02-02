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وزير الشباب يخصص ثلاث طائرات لنقل الجماهير المصرية الى الجابون لتشجيع الفريق الوطني

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وزير الشباب يخصص ثلاث طائرات لنقل الجماهير المصرية الى الجابون لتشجيع الفريق الوطني وزير الشباب يخصص ثلاث طائرات لنقل الجماهير المصرية الى الجابون لتشجيع الفريق الوطني

 

أشعل المصري الفرحة في قلوب جميع المصريين بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجابون ليستعد للقاء النهائي مع الفريق الفائز من منتخب غانا ومنتخب الكاميرون وإستطاع منتخب أن يسعد الجماهير التي عبرت عن فرحتها أمس بالشوارع والميادين وعلى مواقع التواصل الإجتماعي وبرامج التلفزيون الذين أشادوا بحارس المرمى المخضرم الحضري الذي تصدى لضرتين جزاء عوضوا الضربة الضائعة من اللاعب عبد الله السعيد كما عبرت الشعوب العربية عن فرحتها بفوز المنتخب المصري.

 

وزير الشباب يخصص ثلاث طائرات لنقل الجماهير المصرية الى الجابون

نظر لذلك قام المهندس “خالد عبد العزيز” وزير الشباب والرياضة بالسعي لتخصيص ثلاث طائرات تنقل الجماهير المصرية الى الجابون لتساند المنتخب في المبارة النهائية المقرر إقامته الأحد المقبل مع الفائز من غانا والكاميرون وأنهى وزير الشباب الإتفاق مع مسئولى شركة مصر الطيران من أجل دعم المنتخب.

 

وأوضح الوزير أن الوزارة إستقرت على دعم الرحلات مالياً حتى تكون أسعارها مناسبة لمن يريد الذهاب الى الجابون لتشجيع الفريق الوطنى وسوف يتم تنظيم رحلة يوم المباراة فقط بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الطيران ومن المنتظر أن يصل عدد الجماهير الى600 مشجع وجارى إتخاذ الإجراءت للحصول على تأشيرات جماعية بالتنسيق مع مسئولى الخارجية والسفارة الجابونية فى القاهرة.

 

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