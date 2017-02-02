زوجة الحضري تفاجئ المسؤولين بطلب غريب بعد مجهود زوجها فى البطولة الإفريقية

حضري حضري حضري هكذا احتفل الشعب المصري فى منتصف الليل فى ليلة قارصة البرودة وذلك بعدما قاد عصام الجضري منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تصدي إلى ركلتين جزاء فى مباراة عصيبة جداً ضد بوركينا فاسو ، الشعب المصري انتشر فى الشوارع بالأمس من أجل الإحتفال بصعود منتخب مصر والجميع يشيد بدور عصام الحضري.

كشفت زوجة حارس منتخب الأسطوري عصام الحضري على أنه لم تتمالك نفسه وظلت تبكي بعد تحقيق الفوز على منتخب بوركينا فاسو.

وطلبت السيدة صابرين زوجة عصام الحضري فى مكالمة هاتفية فى برنامج “العاشرة مساءً ” مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي يعرض على قناة ” دريم 2″ :” أنها تطالب المسؤولين بإنشاء تمثال لزوجها تقديرا لما قدمه لمصر، مؤكدًة أن المصريين يهتفون باسمه الآن في الشوارع، كما طلبت أن يعود الحضري مرة أخرى لحراسة مرمى النادي الأهلي، تكريما لمشواره الكروي، قائلةً “أتمنى المسؤولين يوافقوا إن عصام يرجع يختم مسيرته في النادي الأهلي اللي اتربى فيه، لأن دي أمنية حياته”.

وأشارت إلى أن عصام الحضري اجتهد بطريقة كبيرة جداً وأن الشعب المصري ظل يهتف بإسمه حتى الصباح الباكر .